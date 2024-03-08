Виявився ухилянтом? ДБР відкрило дві справи щодо активіста Шабуніна (документ)

Кримінальні провадження було відкрито ще в грудні 2023 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило дві справи за фактом ймовірної підробки документів та ухилення від військової служби головою "Центру протидії корупції" Віталієм Шабуніним. В мережі зявились відповідні документи.

Про це повідомив військовослужбовець та журналіст Володимир Бойко. Подробиці він виклав на сторінці в Facebook.

Згідно документам, які Бойко долучив до свого допису, ці два кримінальних провадження було відкрито ще в грудні 2023 року: за ч.4 ст. 409 КК України за фактом ухилення солдатом Шабуніним від військової служби та за ч.1 ст. 358 КК України за фактом можливого виготовлення Шабуніним фальшивих документів, на підставі яких він був прикомандирований до НАЗК.

Бойко пише, що друга справа пов'язана з тим, що Шабунін надав у військову частину, де він на той час був зарахований на службу, кілька листів. Вони, ніби, були підписані керівництвом НАЗК і містили прохання командира прикомандирувати до них солдата Шабуніна.

Однак згодом стало відомо, що ніяких листів керівництво НАЗК ніколи не направляло.

У Національній агенції з питань запобігання корупції спростували інформацію про те, що голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін відряджений до них для несення військової служби.

Слід зазначити, що дружина та діти антикорупціонера у 2022 році виїхали в США і отримують там соцдопомогу як біженці.

Під час війни Шабунін вже встиг попрацювати в київському ТЦК, де отримував зарплату. Про це йдеться в його щорічній електронній декларації за 2022 рік. Скільки саме часу Шабунін там працював не уточнюється. Проте сказано, що у під час війни він отримав 402 501 гривень зарплати у військовій частині А4076.

Раніше "Телеграф" писав, що в країні у рамках підготовки нового законопроекту про мобілізацію тривають жваві обговорення щодо обмежень, які готуються для військовозобов’язаних, які ухиляються від призову.