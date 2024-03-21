Квартира в Киеве и десятки земельных участков: экс-чиновника Минобороны задержали за незаконное обогащение

Фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы

Бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины разоблачен на незаконном обогащении. Экс-чиновника задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Установлено, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн. В частности, речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Следует отметить, что ГБР не называет имя подозреваемого. В то же время, по данным СМИ, речь идет об Александре Козловском.

По данным ГБР, подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Подозреваемый в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины) задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

В свою очередь в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины уточнили, что сумма незаконно приобретенных экс-чиновником средств более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы. Также отмечается, что подозреваемый приобрел автомобиль "Toyota" 2022 выпуска, квартиру в г. Киев, областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области общей площадью 2022 кв. м, 55 земельных участков в разных регионах, а также единый имущественный комплекс Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В настоящее время производится обыск по месту жительства экс-чиновника. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ОГП подчеркнули, что на незаконно приобретенные активы судом наложен арест.

Напомним, в январе издание "Наши деньги" сообщило, что Государственное бюро расследований и прокуратура подозревают начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командование сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского в организации схемы хищения средств на закупку продовольствия для Минобороны. Благодаря ее реализации фигурантам удалось присвоить более 170 млн грн.