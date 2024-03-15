У Миколаєві поліцейські організували "бізнес на небіжчиках": ДБР розкрило деталі злочинної схеми

Підозрюваним загрожує до 5 років тюрми

У Миколаєві працівники Державного бюро розслідувань викрили на оборудці двох правоохоронців. Вони продавали ритуальному агентству інформацію про щойно померлих громадян з закритої державної бази даних.

Як повідомляє пресслужба ДБР, власниця та два співробітники миколаївського ритуального агентства вирішили збільшити свої прибутки та "обійти" місцеву конкуренцію у похоронному бізнесі. Вони купляли у правоохоронців конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів.

Зафіксовані випадки коли вже за 3 хвилини після повідомлення до правоохоронного органу рідними померлого про факт смерті до них вже телефонувало агентство й пропонувало свої послуги. Наразі працівники ДБР задокументували майже 700 фактів збуту правоохоронцями інформації за винагороду.

Ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з "прибутку" за кожного небіжчика. Вартість даних за одного померлого становила приблизно 1 тис. гривень.

Правоохоронцям та їх двом поплічникам повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом та порушенні недоторканності приватного життя, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.ч. 1, 2 ст. 182 КК України). Готується повідомлення про підозру п'ятому учаснику оборудки, який працює у ритуальному агентстві.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Правоохоронці, після службового розслідування, звільнені з посад.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили шахраїв, що видавали себе за працівників ТЦК та ДБР. Злочинці під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн.