Разом з допомогою: міністр припустив, коли США можуть схвалити конфіскацію активів РФ

В американській владі росте кількість прихильників об'єднання обох питань в один пакет

Ухвалення конфіскації російських активів в США Конгрес може зробити разом із прийняттям допомоги Україні. Така ймовірність, як заявили численні представники владних органів Сполучених Штатів, дійсно існує.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону. За його словами, в США дедалі більше прихильників об'єднання обох питань у єдиний пакет.

"Конгресмени, сенатори та представники виконавчої влади в США підтвердили, що існує імовірність, що всі проєкти про допомогу Україні, і військову, і фінансову, а також про конфіскацію активів можуть рухатися одним пакетом… Не виключена можливість, що розгляд може початися і голосування може відбутися вже наступного тижня. Очікується швидкий рух", – зазначив він.

Малюська додав, що головна умова в цьому випадку – це компроміс у Конгресі щодо технічних деталей надання допомоги Україні. Він запевнив, що патової ситуації в Конгресі США вже немає, а Україна має сильну двопартійну підтримку як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має передати заморожені активи РФ офіційному Києву, щоб послабити Путіна. Саме гроші є його найголовнішим слабким місцем, упевнений український лідер.

Раніше "Телеграф" писав, що у Швейцарії верхня палата національного парламенту 7 березня підтримала конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму із подальшою передачею їх Україні. Нижня палата парламенту ще торік схвалила цю ініціативу.

У Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Велика Британія пропонує Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.