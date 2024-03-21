Передать доход от активов РФ Украине: еще одна страна ЕС против, но Шольц мощно "за"

В Европе активно дискутируют

В четверг, 21 марта, на саммите лидеров стран Евросоюза канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что официальная Вена не станет поддерживать предложение покупать Украине боеприпасы за счет доходов от российских замороженных активов. Эти средства должны пойти на восстановление страны.

Политик напомнил, что Австрия является нейтральным государством, поэтому для нее важно, куда будут направлены средства. Об этом Карл Нехаммер заявил перед началом саммита во время общения с журналистами, информирует издание "Европейская правда".

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"Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным", — сказал Нехаммер.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц считает, что эти средства стоит направить на покупку вооружения для Украины. У этих денег должно быть четкое направление, подчеркнул политик.

"По моему мнению, они [доходы от замороженных российских активов] должны быть использованы прежде всего для того, чтобы можно было приобрести то оружие и боеприпасы, которые необходимы Украине для ее оборонной борьбы", — заявил Шольц.

Такого же мнения придерживается премьер Бельгии Александер Де Кроо. Он назвал это разумным. В разговоре с журналистами он рассказал, что другие коллеги по ЕС тоже поддерживают это предложение.

Отметим, что Еврокомиссия зарегистрировала предложение направить на покупку вооружения для Украины порядка 90% доходов российских замороженных активов. Это примерно 3 млрд евро в год.

Сразу против этого предложения выступили Венгрия, Люксембург и Мальта, теперь к ним присоединилась и Австрия. Они считают, что деньги нужно направить не на боеприпасы, а на восстановление Украины.

Саммит лидеров ЕС проходит в Брюсселе 21 и 22 марта. На нем европейские топ-чиновники обсудят важные вопросы Союза, в том числе и насчет поддержки Украины.

В нашей столице тоже в эти даты проходит важное мероприятие — Киевский форум по безопасности. Его посетил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он впервые находится в украинской столице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роб Бауэр высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что нужны не только гранаты, но и люди.