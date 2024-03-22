Намагався виїхати з України, вдавши нігерійця: чим закінчилася подорож киянина (фото)

Хлопець вигадав цілу історію

Мешканець Києва під виглядом громадянина Нігерії намагався виїхати з України. Псевдонігерійця зупинили на кордоні зі Словаччиною.

Він їхав рейсовим автобусом на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород". На паспортний контроль він надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії. Чоловік розповів прикордонникам, що мешкає в Одесі, а паспорт загубив під час останніх обстрілів у місті, повідомляє ДПСУ.

Перевіряючи документи, інспектор зауважив, що на фото зображено іншу людину. Крім того, правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Під час розмови хлопець зізнався, що насправді він є громадянином України та проживає в Києві. Враховуючи схожість з іноземцем, він вирішив скористатися фото його паспорта і вигадав "легенду".

Виїхати за кордон у такий спосіб чоловікові не вдалося. Щодо нього було складено адміністративно-процесуальні документи за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України". Справу буде передано до суду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український блогер намагався перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса та зняти свою "пригоду" на відео. Однак у найвідповідальніший момент злякався та передумав.