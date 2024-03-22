Пытался выехать из Украины, притворившись нигерийцем: чем закончилось путешествие киевлянина (фото)

Парень придумал целую историю

Житель Киева под видом гражданина Нигерии пытался выехать из Украины. Псевдонигерийца остановили на границе со Словакией.

Он ехал рейсовым автобусом на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". На паспортный контроль он предоставил копию информационной страницы загранпаспорта гражданина Нигерии. Мужчина рассказал пограничникам, что проживает в Одессе, а паспорт потерял во время последних обстрелов в городе, сообщает ГПСУ.

Проверяя документы, инспектор заметил, что на фото изображен другой человек. Кроме того, правоохранители установили, что владелец загранпаспорта покинул территорию Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Во время беседы парень признался, что на самом деле он гражданин Украины и проживает в Киеве. Учитывая сходство с иностранцем, он решил воспользоваться фото его паспорта и придумал "легенду".

Выехать за границу таким образом мужчине не удалось. В отношении его были составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело будет передано в суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский блогер пытался пересечь границу с Венгрией через реку Тиса и снять свое "приключение" на видео. Однако в самый ответственный момент испугался и передумал.