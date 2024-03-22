Відомий військовий закликав сина Порошенка повернутися до України: його зацькували

Сторінку добровольця атакували сотні невідомих облікових записів

Колишнього президента України Петра Порошенка звинуватили у цькуванні відомого українського воїна та майданівця. Той закликав сина ексглави держави повернутися до України.

Про це повідомив відомий блогер Олексій "Сталкер". Він підозрює, що п’ятий президент може бути причетний до атаки ботів на його сторінку.

За словами "Сталкера", все почалося з його відео, в якому він привітав 39-річного Олексія Порошенка з днем народження, назвавши того "ухилянтом", оскільки той святкує своє свято за кордоном, поки в його країні триває війна.

"Я йому побажав мужності та сміливості повернуться в Україну та вступити до лав українського війська", — розповідає військовий.

Після цього, зазначає доброволець, його сторінку атакували сотні ботів, яких той називає "порохоботами". З цих акаунтів на чоловіка вилилися тонни бруду та погроз. У коментарі писали, що у нього форма якась не та, що його фото під Іловайськом було зроблено десь не там і таке інше.

"Зайвий раз переконався у тому, що порохоботи чимось схожі на мешканців КНДР які так само захищають й виправдовують свого "вождя". Навіть тоді коли той намагався вирватись за кордон на день народження власного сина, а коли його не пустили, то він почав шантажувати вступом України у ЄС, зраджуючи власним принципам і політичним заявам. …

Чому ви не питаєте з його молодшого сина якому зараз 23? Чому він не може піти добровольцем на фронт, як я свого часу пішов? Як тисячі українських юнаків пішли добровольцями на війну? Багатьом з яких не було навіть 20, декому навіть 18?", — заявляє "Сталкер" і додає "Звісно, навчатись разом з дітьми російських олігархів, виступати у лондонських клубах й носити одяг із надписом RUSSIA (мається на увазі гучний скандал 2017 року, коли сина Порошенка сфотографували у престижному британському коледжі Concord College у футболці з назвою країни-агресора — Ред.) це не лити власну молоду кров за Батьківщину".

Сталкер наголошує, що, на його думку, воювати мають усі придатні діти чиновників незалежно від політичного "кольору" їхніх батьків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Порошенко не захотів відповідати, чому не голосував за надважливі законопроєкти і втік з парламенту.