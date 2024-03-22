Известный военный призвал сына Порошенко вернуться в Украину: его затравили

Страницу добровольца атаковали сотни неизвестных аккаунтов

Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в травле известного украинского воина и майдановца. Тот призывал сына экс-главы государства вернуться в Украину.

Об этом сообщил известный блогер Алексей "Сталкер". Он подозревает, что пятый президент может быть причастен к атаке ботов на его страницу.

По словам "Сталкера", все началось с его видео, в котором он поздравил 39-летнего Алексея Порошенко с днем рождения, назвав того "уклонистом" поскольку тот празднует свой праздник за границей, пока в его стране идет война.

"Я ему пожелал мужества и смелости вернутся в Украину и вступить в ряды украинского войска", — рассказывает военный.

После этого, отмечает доброволец, его страницу атаковали сотни ботов, которых тот называет "порохоботами". С этих аккаунтов на мужчину вылились тонны грязи и угроз. В комментарии писали, что у него форма какая-то не та, что его фото под Иловайском были сделаны где-то не там и так далее.

"Лишний раз убедился в том, что порохоты чем-то похожи на жителей КНДР, которые так же защищают и оправдывают своего "вождя". Даже тогда, когда тот пытался вырваться за границу на день рождения собственного сына, а когда его не пустили, он начал шантажировать вступлением Украины в ЕС, изменяя собственным принципам и политическим заявлениям…

Почему вы не спрашиваете его младшего сына которому сейчас 23? Почему он не может пойти добровольцем на фронт, как я в свое время ушел? Как тысячи украинских юношей пошли добровольцами на войну? Многим из которых не было даже 20, некоторым даже 18?", — заявляет "Сталкер" и добавляет "Конечно, учиться вместе с детьми российских олигархов, выступать в лондонских клубах и носить одежду с надписью RUSSIA (имеется ввиду громкий скандал 2017 года, когда сына Порошенко сфотографировали в престижном британском колледже Concord College в футболке с названием страны-агрессора — Ред.) это не лить собственную молодую кровь за Родину".

Сталкер подчеркивает, что, по его мнению, воевать должны все пригодные дети чиновников независимо от политического "цвета" их родителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко не захотел отвечать, почему не голосовал за сверхважные законопроекты и убежал из парламента.