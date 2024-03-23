На Львівщині згоріла церква, яка є пам’яткою національного значення (фото та відео)

Храм спільно використовували УГКЦ та ПЦУ

У суботу, 23 березня, у селі Сможе Сколівського району Львівської області сталася пожежа у дерев’яній церкві Святого Архангела Михаїла. Пожежу загасили, але пам’ятник архітектури національного значення отримай суттєві ушкодження.

Про пожежу повідомили у Telegram-каналі ДСНС. На момент прибуття пожежників вогонь охопив значну частину дерев’яної будівлі. Існувала небезпека перекидання полум’я на дерев’яну двоярусну дзвіницю, розташовану поруч.

Поки рятувальники гасили вогонь, куполи церкви обрушилися. Пожежу було ліквідовано о 12:37. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина пожежі встановлюються.

Для довідки: Церква Святого Архангела Михаїла — чинна дерев’яна церква, пам’ятка архітектури національного значення, в селі Сможе Сколівського району Львівської області. Використовується спільно спільнотою УГКЦ та ПЦУ. В архівних джерелах відмічена наявність канонічно візитованої в 1874 році дерев’яної церкви Святого Михаїла. Храм розташований на сільському цвинтарі, з 1979 року входить до пам’яток державної архітектури, а тепер — національного значення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці у Києві постраждав від російської ракетної атаки на столицю 21 березня. Храм отримав сильні ушкодження — вікна та двері вибиті, знищено каплицю, розп’яття посічено, а ікони побиті склом.