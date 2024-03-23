Мешканцям постраждалого будинку в Києві досі не повернули світло і тепло - влада вважає їх будинок "порожнім"

Влада та комунальні служби не мають наміру повертати комунікації до "порожнього" будинку

У Києві мешканці будинку на Татарці по вулиці Нагірна, 8/32, який постраждав під час обстрілу Києва 21 березня, третю добу живуть без світла та газу. У квартирах також немає тепла, а ЖЕК "Татарка" не поспішає розв'язувати проблеми мешканців.

Про це "Телеграфу" розповіли потерпілі кияни. Вони дійшли зі скаргами до заступника мера столиці, який доручив керівництву ЖЕКу негайно розв'язати питання, але організація пішла на вихідні. Крім того, столична влада офіційно не коментує процес відновлення будинку.

За словами жителів, ЖЕК подав інформацію до "вищих інстанцій" про те, що багатоквартирний будинок значиться як наполовину згорілий і добровільно розселений. Саме тому комунальні служби не поспішають відновлювати мешканцям світло, газ та тепло.

"Ми при цьому думаємо, що маємо через лихо, що трапилося, бути під особливою увагою влади та всі тільки й думають, чим нам допомогти. Факт, що будинок вважається згорілим і порожнім підтвердили й в диспетчерській, і черговий по ЖКГ міста. Наша зараз справа — довести до відома зворотний факт: ми перебуваємо у своїх квартирах, без світла, газу і тепла. Немає можливості ні приготувати їжу, ні працювати, ні жити", — б’ють на сполох постраждалі кияни.

Також мешканці будинку поспілкувалися з оперативним черговим Шевченківської РДА. Там їм повідомили таке:

будинок в аварійному стані;

у будинку повністю вигоріли два під’їзди;

мешканці самостійно та добровільно покинули свої квартири. Там ніхто не мешкає;

немає можливості та необхідності у підключенні будинку до енергоносіїв.

При цьому в постраждалому будинку продовжують жити люди та звідки у місцевої влади інформація про те, що будинок порожній, вони не розуміють. Крім того, в районній адміністрації повідомили, що ЖЕК "Татарка", який займається обслуговуванням потерпілого будинку, відмовився постачати тепло до будинку та, за попередньою інформацією, розірвав контракт із "Теплоенерго".

"Опалення вже не буде", — сказали мешканцям постраждалого будинку в РДА.

Нагадаємо, що рано-вранці 21 березня росіяни випустили по Києву десятки ракет. При цьому вони цілилися в об’єкти ГУР МО України, розповіли у розвідці, але так і не влучили в ціль. Натомість сильно постраждали житлові будинки. На фото видно, як будинок на вулиці Нагірна, 8/32 виглядав до масованого російського обстрілу, і на що перетворився після нього. У будинку вибито вікна, пошкоджено фасад, видно сліди пожежі, а буквально за пару метрів — вирва від розриву.

Будинок на вулиці Нагірна, 8/32 до атаки росіян

Будинок на вулиці Нагірна, 8/32 після атаки росіян

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через атаку росіян на Київ постраждав харам на вулиці Нагірній, 1. Усередині церкви посічені ікони, розп’яття, вибуховою хвилею вибиті вікна та двері.