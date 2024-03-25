Графіки відключень в Одесі не діють: городянам розповіли, на скільки годин даватимуть світло

Відключення будуть ще довгий час

В Одесі після обстрілу енергосистеми продовжуються проблеми з енергопостачанням. Одесити змушені надовго залишитися без світла.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на заяву глави ОВ Олега Кіпера. Він розповів, як в області здійснюватиметься подача електроенергії найближчим часом.

"На 2-3 години на добу. На жаль, через удар ворога по енергетичній інфраструктурі відключення будуть ще довгий час", — сказав він.

Варто нагадати, що Одесі та Одеському районі використовуються екстрені відключення. А це означає, що графіки, вказані на сайті ДПЕК, не діють.

Водночас водопостачання та водовідведення в Одесі відновлено. Також, за словами голови міста Труханова, відновлено роботу котелень у Пересипському районі, відбувається запуск ТЕЦ.

За словами енергетиків, на пошкодженому об’єкті енергоінфраструктури проводяться відновлювальні роботи. У цей період в Одесі вирішили відкрити комунальні "Пункти незламності". Це 161 пункт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще ввечері 25 березня прес-служба ДПЕК повідомила, що Одеса змушена повернутися до графіків відключення світла. За її словами, цей вимушений захід знадобився через збільшення електроспоживання. Стабілізаційні відключення застосовуватимуться під час вечірнього пікового годинника.