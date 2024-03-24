"Є три опції": в Укренерго розповіли, коли покращиться ситуація зі світлом у Харкові

Ситуація в області краща, ніж у самому Харкові

Після обстрілу Харкова 22 березня ситуація зі світлом там залишається вкрай напруженою. Однак Україна має відразу три опції того, як можна забезпечити збільшену подачу електрики до постраждалого міста, а тому можна чекати, що через 8-9 днів ситуація стане набагато кращою.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, саме в цій галузі ситуація з електрикою виглядає найгіршою, проте економити також треба і мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу.

"У нас є аж три опції, яким чином ми можемо забезпечити збільшену подачу електрики споживачам у місті Харків. І ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", — сказав він.

Кудрицький не став називати ці опції, але зазначив, що навіть перше обладнання, підключене будь-якою з них, суттєво полегшить життя мешканців Харкова.

При цьому глава "Укренерго" зазначив, що не даватиме прогнозів щодо того, коли енергопостачання буде повністю відновлено, але зазначив, що днів через 8-9 ситуація стане значно легшою. Також він додав, що в області ситуація дещо краща, оскільки росіяни намагалися ракетними ударами відключити саме місто Харків.

Як повідомлялося раніше, удару по Харкову було завдано перед світанком 22 березня, через що місто було повністю знеструмлено. Згідно з офіційними даними по міських об’єктах енергетичної інфраструктури окупантами було запущено близько 20 ракет.