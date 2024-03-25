Графики отключений в Одессе не действуют: горожанам рассказали, на сколько часов будут давать свет
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Отключения будут еще долгое время
В Одессе после обстрелов энергосистемы продолжаются проблемы с энергоснабжением. Одесситы вынуждены подолгу оставаться без света.
Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление глава ОВА Олега Кипера. Он рассказал, как в области будет осуществляться подача электроэнергии в ближайшее время.
"На 2-3 часа в сутки. К сожалению, из-за удара врага по энергетической инфраструктуре, отключения будут еще долгое время", — сказал он.
Важно напомнить, что в Одессе и Одесском районе используются экстренные отключения. А это значит, что графики, указанные на сайте ДТЭК, не действуют.
В это же время водоснабжение и водоотвод в Одессе восстановлены. Также, по словам главы города Труханова, возобновлена работа котельных в Пересыпском районе, происходит запуск ТЭЦ.
По словам энергетиков, на поврежденном объекте энергоинфраструктуры проводятся восстановительные работы. В этот период в Одессе решили открыть коммунальные "Пункты несокрушимости". Это 161 пункт.
Напомним, ранее мы писали, что еще вечером 25 марта пресс-служба ДТЭК сообщила, что Одесса вынуждена вернуться к графикам отключения света. По ее словам, эта вынужденная мера понадобилась из-за увеличения электропотребления. Стабилизационные отключения будут применяться во время вечерних пиковых часов.