Ситуацію стабілізовано: в одному з міст України скасували відключення світла

Усі сім’ї знову зі світлом

У Кривому Розі, де після російських атак було введено графіки аварійних відключень електроенергії, не будуть екстрено вимикати світло. Відключення були офіційно скасовані.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. За її даними, фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електрикою у місті та районі. Наразі всі будинки знову заживлені.

"Кривий Ріг: екстрені відключення скасовано. Всі сім’ї знову зі світлом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, яка сталася 22 березня, у чотирьох областях України було обмежено споживання електроенергії. Це стосувалося Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Ремонтні бригади робили все, щоб якнайшвидше підключити всіх споживачів. У зв’язку із цим у Кривий Ріг повертали графіки аварійних відключень світла. Крок був вимушеним. Над Кривим Рогом було збито 7 ударних БПЛА типу "шахед". "Прильотів" вдалося уникнути, але уламки пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також ми писали про те, що графіки відключень світла запровадили в Одесі та Харкові. Про відміну відключень у цих містах поки не повідомляється.