У Харкові через проблеми зі світлом зважилися на серйозний крок: заява Терехова

Ситуація з електропостачанням у місті дуже напружена

Через проблеми з енергопостачанням у Харкові після російських ракетних ударів 22 березня, у місті достроково відключать опалення. Почнуть це робити вже з 26 березня.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що минулої п’ятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об’єкти, за рахунок яких живилося місто. Усі ці дні ведуться відновлювальні роботи.

"І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян. Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці — сприятлива", — сказав він.

Терехов нагадав, що 25 березня вдалося практично неможливе – запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом 20 хвилин. Водночас потужностей для наземного електротранспорту поки що не вистачає. Замість трамваїв та тролейбусів пасажирів перевозять безкоштовні муніципальні автобуси.

Раніше "Телеграф" розповідав про ситуацію у Харкові за кілька днів після атаки. Електроенергія хоч і ненадовго, але все частіше з’являється у будинках харків’ян, а центральне водопостачання та опалення вдалося відновити досить швидко. Продуктів у магазинах вистачає, однак у деяких з них неможливо розрахуватися карткою і при цьому працюють далеко не всі банкомати.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що Україна має відразу три опції того, як можна забезпечити збільшену подачу електрики до Харкова. За його прогнозами, ситуація має налагодитися через 8-9 днів (заява була зроблена 24 березня).