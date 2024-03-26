Григорій Козловський та ФК "Рух" підтримали проєкт "Мрії дітей"

Вихованці "Доброго серця" чудово провели час в Академії ФК "Рух"

ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський разом з БО "Дипломати" за підтримки Emily Resort в рамках проєкту "Мрії дітей" провели благодійне свято для малечі з дитячого будинку "Добре серце".

Дитячий будинок розташований у селищі Новий Милятин Золочівського району. Зараз там проживають 37 дітей.

Діти відвідали Академію ФК "Рух", де взяли участь у різноманітних майстеркласах.

ФК "Рух" взяв на себе великий пласт організаційної роботи і дуже вклався у цей захід та зміг подарувати дітям море позитиву, зазначила співорганізаторка проєкту "Мрії дітей" Наталія Мармулевич.

"Ми вдячні "Руху", для нас цінно, що тренери приділили час хлопцям, які хотіли поспілкуватись про футбол. Сподіваюсь, ми продовжимо співпрацювати з "Рухом", адже це була хороша командна робота і ми дуже тішимось, що вдалось реалізувати всі наші ідеї", – додала Мармулевич.

Свято розпочалося з привітання дітей та знайомства з аніматорами, які пригощали дітей різноманітними смаколиками. Після цього малечу розділили на групи по віку. Хлопцям провели тренування з настільного тенісу, тоді як дівчата проходили майстер-клас по візажу. Зовсім маленькі гості попрямували на сесію з аквагриму та цікаво провели час, створюючи різноманітні малюнки.

Малеча із "Доброго серця" щиро веселилася із аніматорами

Згодом на дітей чекав смачний обід, після якого тренери Академії "Руху" провели для дітей тренування та зіграли з ними у футбол. Ті, хто любить помалювати, творчість і яскраві фарби, попрямували на майстер-клас з малювання. А наймолодші гості насолоджувались бульбашковим шоу від аніматорів.

Ось як добре грати у футбол на полі ФК "Рух"!

"Разом з нашими партнерами з Emily Resort та засновником "Руху" Григорієм Козловським нам вдалось провести цікаве та веселе свято для дітей. Малеча мала змогу відпочити та більше познайомитись з різноманітними професіями, а також побачити, як працює футбольна академія. Ми вже більше року співпрацюємо з БО "Дипломати" і клуб завжди намагається підтримувати такі благодійні ініціативи. Для нас важливо працювати у цьому напрямку, залучаючи дітей у спорт і допомагати їм знайти себе та розкриватись з усіх сторін", – сказала менеджерка з маркетингу ФК "Рух" Юлія Климентович.

Малечі робили веселий аквагрим

Також можна було помалювати і самостійно

Засновник футбольної академії та почесний президент ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський з перших днів війни допомагає українським воїнам на передовій, а також дбає про здорове майбутнє маленьких українців. Всі свої сили та ресурси відомий меценат вкладає у створену ним Академію футболу ФК "Рух" та долучається до різноманітних благодійних проєктів, особливо дитячих.

"Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія "Рух" не тільки виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни. Ми також раді, що маємо можливість приймати діток, які позбавлені батьківського тепла, а ми можемо і раді влаштувати для них невеличке свято, подарувати позитивні емоції. А наші тренери проводячи тренування, допоможуть розкрити потенціал майбутніх спортсменів або творчі здібності", — розповів Григорій Козловський.

Наприкінці свята кожна дитина отримала подарунки та цікаві сюрпризи.

Вихованці дитбудинку отримали подарунки від Григорія Козловського

"Цей захід – втілення дитячих мрій і ми дуже раді, що нам вдалось реалізувати його. Вдячні "Руху" та кожному з партнерів, які долучились до події у цей нелегкий час і підтримали дітей. Ми бачимо, як діти посміхаються і наскільки вони щасливі, що вони змогли це все побачити. Це щирі та фантастичні емоції, які важко передати словами", – поділилась враженнями організаторка БО "Дипломати" Дарина Штокало.