Григорий Козловский и ФК "Рух" поддержали проект "Мечты детей"

Воспитанники "Доброго сердца" отлично провели время в Академии ФК "Рух"

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с БО "Дипломаты" при поддержке Emily Resort в рамках проекта "Мечты детей" провели благотворительный праздник для малышей из детского дома "Доброе серце".

Детский дом расположен в поселке Новый Милятин Золочевского района. Сейчас там проживают 37 детей.

Дети посетили Академию ФК "Рух", где приняли участие в различных мастер-классах.

ФК "Рух" взял на себя большой пласт организационной работы и очень вложился в это мероприятие и смог подарить детям море позитива, отметила соорганизатор проекта "Мечты детей" Наталья Мармулевич.

"Мы благодарны "Руху", для нас ценно, что тренеры уделили время ребятам, которые хотели пообщаться о футболе. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с "Рухом", ведь это была хорошая командная работа и мы очень рады, что удалось реализовать все наши идеи", — добавила Мармулевич.

Праздник начался с приветствия детей и знакомства с аниматорами, которые угощали детей разнообразными вкусностями. После этого малышей разделили на группы по возрасту. Ребятам провели тренировку по настольному теннису, тогда как девушки проходили мастер-класс по визажу. Совсем маленькие гости направились на сессию по аквагриму и интересно провели время, создавая различные рисунки.

Малыш из "Доброго сердца" искренне веселился с аниматорами

Впоследствии детей ждал вкусный обед, после которого тренеры Академии "Руха" провели для детей тренировку и сыграли с ними в футбол. Те, кто любит порисовать, творчество и яркие краски, направились на мастер-класс по рисованию. А самые маленькие гости наслаждались пузырьковым шоу от аниматоров.

Вот как хорошо играть в футбол на поле ФК "Движение"!

"Вместе с нашими партнерами из Emily Resort и основателем "Руха" Григорием Козловским нам удалось провести интересный и веселый праздник для детей. Дети имели возможность отдохнуть и больше познакомиться с различными профессиями, а также увидеть, как работает футбольная академия. Мы уже больше года сотрудничаем с БО "Дипломаты" и клуб всегда старается поддерживать такие благотворительные инициативы. Для нас важно работать в этом направлении, привлекая детей в спорт и помогать им найти себя и раскрываться со всех сторон", — сказала менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович.

Малыши делали веселый аквагрим

Также можно было порисовать и самостоятельно

Основатель футбольной академии и почетный президент ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский с первых дней войны помогает украинским воинам на передовой, а также заботится о здоровом будущем маленьких украинцев. Все свои силы и ресурсы известный меценат вкладывает в созданную им Академию футбола ФК "Рух" и приобщается к различным благотворительным проектам, особенно детским.

"Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" не только воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Мы также рады, что имеем возможность принимать детей, которые лишены родительского тепла, а мы можем и рады устроить для них небольшой праздник, подарить положительные эмоции. А наши тренеры проводя тренировки, помогут раскрыть потенциал будущих спортсменов или творческие способности", — рассказал Григорий Козловский.

В конце праздника каждый ребенок получил подарки и интересные сюрпризы.

Воспитанники детдома получили подарки от Григория Козловского

"Это мероприятие — воплощение детских мечтаний и мы очень рады, что нам удалось реализовать его. Благодарны "Руху" и каждому из партнеров, которые присоединились к событию в это нелегкое время и поддержали детей. Мы видим, как дети улыбаются и насколько они счастливы, что они смогли это все увидеть. Это искренние и фантастические эмоции, которые трудно передать словами", — поделилась впечатлениями организатор БО "Дипломаты" Дарина Штокало.