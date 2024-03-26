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Григорий Козловский и ФК "Рух" поддержали проект "Мечты детей"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Григорий Петрович Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат Новость обновлена 26 марта 2024, 11:15
Григорий Петрович Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат. Фото ФК Рух

Воспитанники "Доброго сердца" отлично провели время в Академии ФК "Рух"

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с БО "Дипломаты" при поддержке Emily Resort в рамках проекта "Мечты детей" провели благотворительный праздник для малышей из детского дома "Доброе серце".

Детский дом расположен в поселке Новый Милятин Золочевского района. Сейчас там проживают 37 детей.

Дети посетили Академию ФК "Рух", где приняли участие в различных мастер-классах.

ФК "Рух" взял на себя большой пласт организационной работы и очень вложился в это мероприятие и смог подарить детям море позитива, отметила соорганизатор проекта "Мечты детей" Наталья Мармулевич.

"Мы благодарны "Руху", для нас ценно, что тренеры уделили время ребятам, которые хотели пообщаться о футболе. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с "Рухом", ведь это была хорошая командная работа и мы очень рады, что удалось реализовать все наши идеи", — добавила Мармулевич.

Праздник начался с приветствия детей и знакомства с аниматорами, которые угощали детей разнообразными вкусностями. После этого малышей разделили на группы по возрасту. Ребятам провели тренировку по настольному теннису, тогда как девушки проходили мастер-класс по визажу. Совсем маленькие гости направились на сессию по аквагриму и интересно провели время, создавая различные рисунки.

Григорий Козловский устроил праздник для детдомовцев
Малыш из "Доброго сердца" искренне веселился с аниматорами

Впоследствии детей ждал вкусный обед, после которого тренеры Академии "Руха" провели для детей тренировку и сыграли с ними в футбол. Те, кто любит порисовать, творчество и яркие краски, направились на мастер-класс по рисованию. А самые маленькие гости наслаждались пузырьковым шоу от аниматоров.

Дети из детдома Доброе сердце играют в футбол
Вот как хорошо играть в футбол на поле ФК "Движение"!

"Вместе с нашими партнерами из Emily Resort и основателем "Руха" Григорием Козловским нам удалось провести интересный и веселый праздник для детей. Дети имели возможность отдохнуть и больше познакомиться с различными профессиями, а также увидеть, как работает футбольная академия. Мы уже больше года сотрудничаем с БО "Дипломаты" и клуб всегда старается поддерживать такие благотворительные инициативы. Для нас важно работать в этом направлении, привлекая детей в спорт и помогать им найти себя и раскрываться со всех сторон", — сказала менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович.

Воспитанники детдома Доброе сердце делают аквагрим на праздник
Малыши делали веселый аквагрим
Воспитанники детдома Хорошее сердце рисуют на мастерклассе
Также можно было порисовать и самостоятельно

Основатель футбольной академии и почетный президент ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский с первых дней войны помогает украинским воинам на передовой, а также заботится о здоровом будущем маленьких украинцев. Все свои силы и ресурсы известный меценат вкладывает в созданную им Академию футбола ФК "Рух" и приобщается к различным благотворительным проектам, особенно детским.

"Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" не только воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Мы также рады, что имеем возможность принимать детей, которые лишены родительского тепла, а мы можем и рады устроить для них небольшой праздник, подарить положительные эмоции. А наши тренеры проводя тренировки, помогут раскрыть потенциал будущих спортсменов или творческие способности", — рассказал Григорий Козловский.

В конце праздника каждый ребенок получил подарки и интересные сюрпризы.

Григорий Козловский закупил подарки для детдома Доброе сердце
Воспитанники детдома получили подарки от Григория Козловского

"Это мероприятие — воплощение детских мечтаний и мы очень рады, что нам удалось реализовать его. Благодарны "Руху" и каждому из партнеров, которые присоединились к событию в это нелегкое время и поддержали детей. Мы видим, как дети улыбаются и насколько они счастливы, что они смогли это все увидеть. Это искренние и фантастические эмоции, которые трудно передать словами", — поделилась впечатлениями организатор БО "Дипломаты" Дарина Штокало.

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