Перехід на літній час: 4 поради, які допоможуть не забути перевести годинник

Звіритися з точним часом можна на сайті Time.is

2024 року Україна переходить на літній час в останній тиждень березня — у ніч із суботи на неділю, а саме з 30 на 31 березня. Стрілки годинника переводять вперед о 03:00. Таким чином, за літнім часом одразу буде вже 4 години.

Зазвичай гаджети автоматично переходять на новий час, однак є годинники, які потрібно переводити вручну. Про те, як зробити так, щоби цього не забути, розповідає "Телеграф".

По-перше, звіритися з точним часом можна на сайті Time.is.

Однак не завадить встановити нагадування у смартфоні на цей день.

Також можна зробити по-старому — записати нагадування на листочку або в календарі і розмістити в помітному місці, щоб не випустити з уваги.

Важливо заздалегідь спланувати свій день, щоб правильно розпоряджатися часом і нічого не пропустити через втрату однієї години цієї доби.

У результаті потрібно перевірити годинник на всіх пристроях. Це стосується телефону, комп’ютера та всіх видів годинників — від наручних до настінних та інше. Тут знову ж таки можна звернутися на сайт Time.is, щоб звірити час.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна перевести стрілки в машині. Так, переведення годинника в автомобілі може здатися простим завданням, але насправді він може відрізнятися в залежності від марки, моделі та року випуску вашого авто.