Переход на летнее время: 4 совета, которые помогут не забыть перевести часы

Свериться с точным временем можно на сайте Time.is

В 2024 году Украина переходит на летнее время в последнюю неделю марта — в ночь с субботы на воскресенье, а именно с 30 на 31 марта. Стрелки часов переводят вперед в 03:00. Таким образом, по летнему времени сразу будет уже 04:00.

Обычно гаджеты автоматически переходят на новое время, однако есть часы, которые нужно переводить вручную. О том, как сделать так, чтобы этого не забыть, рассказывает "Телеграф".

Во-первых, свериться с точным временем можно на сайте Time.is.

Однако не помешает установить напоминание в смартфоне на этот день.

Также можно сделать по-старинке — записать напоминание на листочке или в календаре и разместить в заметном месте, чтобы не упустить из виду.

Важно заранее спланировать свой день, чтобы правильно располагать временем и ничего не упустить из-за потери одного часа в эти сутки.

В итоге необходимо проверить часы на всех устройствах. Это касается телефона, компьютера и всех видов часов — от наручных до настенных и прочее. Тут опять же можно обратиться на сайт Time.is, чтобы сверить время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно перевести стрелки в машине. Так, перевод часов в автомобиле может показаться простой задачей, но на самом деле он может отличаться в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего авто.