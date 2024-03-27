"Парламент — як дитячий садок": британський полковник назвав дві проблеми України

Підтримка Заходу ще сильна, але є нюанс

В Україні є дві серйозні проблеми під час повномасштабної війни – внутрішня політика та зовнішня підтримка. Перша з них явно загострюється.

Таку думку висловив полковник британської армії, відомий у світі експерт із безпеки Глен Грант в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, замість стратегічного управління уряд зайнятий дріб’язковим адмініструванням.

"Щодо України… Україна має проблеми подвійні. По-перше, внутрішня політика. Ця політика відчайдушно жахлива. Парламент — як дитячий садок. Навіть гірше. Мені доводилося бачити шкільний парламент, де дискусії та робота йдуть краще, аніж у Верховній Раді. При цьому президентська адміністрація явно не розуміє: якщо вони заберуть всі повноваження собі, то тим самим заберуть у країни можливості розв'язувати свої проблеми. Бо централізація з’їдає весь ваш час. Є тільки 24 години у добі, і що більше ви берете на себе повноважень, то менш ефективними ви стаєте. Замість стратегічного управління уряд зайнятий дріб’язковим адмініструванням. Тут є велика проблема, і вона явно загострюється", — сказав Грант.

Він також додав, що є питання щодо зовнішньої підтримки України. Підтримка Заходу, як і раніше, дуже сильна. Проте все ж таки є нюанс.

"Є проблема, що Росія проникла скрізь, і в тій же Америці ми маємо певну комбінацію дурості та ефекту від поливання України брудом, яке відбувалося протягом дуже довгого часу. Однак в Америці все ще багато хороших людей — і ці хороші люди будуть боротися, поки не виграють. Хоча з американськими грошима зараз справді є затримка. Як і з європейськими. Як і зі зброєю. Бо за демократії все вимагає часу. Але я вірю, що всі проблеми владнаються, і Європа з Америкою вийдуть з цього заціпеніння відносно підтримки України. Президент Байден хоче зробити більше, але він застряг із законом, а закон — це дуже важлива річ в Америці", — зазначив полковник.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Через два роки Росія почне "тріскатися" — британський експерт з безпеки Глен Грант.

*Чому президент Зеленський звільнив головкому Залужного, чи зможуть ЗСУ прорвати "лінію Суровікіна" і за яких умов Путін погодиться припинити війну в Україні — читайте у другій частині інтерв’ю Глена Гранта, яке вийде у четвер, 28 березня, вранці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український журналіст Дмитро Гордон несподівано дав прогноз щодо закінчення війни в Україні. Він сказав, коли це станеться.