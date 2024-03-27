"Парламент - как детский сад": британский полковник назвал две проблемы Украины

Поддержка Запада все еще сильна, но есть нюанс

В Украине есть две серьезные проблемы во время полномасштабной войны — внутрення политика и внешняя поддержка. Первая из них явно обостряется.

Такое мнение выразил полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант в эксклюзивном интервью "Телеграфу". По его словам, вместо стратегического управления правительство занято мелочным администрированием.

"Относительно Украины… У Украины проблемы двойные. Во-первых, внутренняя политика. Эта политика отчаянно ужасающая. Парламент – как детский сад. Даже хуже. Мне приходилось видеть школьный парламент, где дискуссии и работа идут лучше, чем в Верховной Раде. При этом президентская администрация явно не понимает: если они заберут все полномочия себе, то тем самым отберут у страны возможности решать свои проблемы. Ведь централизация съедает все ваше время. Есть только 24 часа в сутках, и чем больше вы берете на себя полномочий, тем менее эффективными вы становитесь. Вместо стратегического управления правительство занято мелочным администрированием. Здесь большая проблема, и она явно обостряется", — сказал Грант.

Он также добавил, что есть вопросы ко внешней поддержке Украины. Поддержка Запада по-прежнему очень сильна. Однако все же есть нюанс.

"Есть проблема, что Россия проникла везде, и в той же Америке у нас есть определенная комбинация глупости и эффекта от полива Украины грязью, которая происходила в течение очень долгого времени. Однако в Америке все еще много хороших людей – и эти хорошие люди будут бороться, пока не выиграют. Хотя с американскими деньгами сейчас действительно задержка. Как и с европейскими. Как и с оружием. Потому что при демократии все требует времени. Но я верю, что все проблемы уладятся, и Европа с Америкой выйдут из этого оцепенения по поддержке Украины. Президент Байден хочет сделать больше, но он застрял с законом, а закон – это очень важная вещь в Америке", — отметил полковник.

Полный текст интервью читайте на сайте "Телеграф" в материале: Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант.

*Почему президент Зеленский уволил главкома Залужного, смогут ли ВСУ прорвать "линию Суровикина" и при каких условиях Путин согласится прекратить войну в Украине — читайте во второй части интервью Глена Гранта, которое выйдет в четверг, 28 марта, утром.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский журналист Дмитрий Гордон неожиданно дал прогноз насчет окончания войны в Украине. Он сказал, когда это произойдет.