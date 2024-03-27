Україна переходить на літній час: де перевірити чи точно йде годинник після переведення

У вихідні країна переходить на літній час

Останньої неділі березня, в ніч з 30 на 31 березня, о 03:00 Україна перейде на літній час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Оскільки більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично, більшість українців навіть не помічають різниці. Однак власникам аналогового годинника доведеться перевести його вручну. "Телеграф" розповідає, де перевірити точний час після переведення годинника.

Щоб не заплутатися в тому, куди варто переводити стрілки годинника, а також, щоб перевірити, чи перейшли гаджети на літній час (якщо така функція відключена у вашому пристрої), можна скористатися сервісами, які показують точний час.

Наприклад, одним із таких є Timenow.in.ua , завдяки якому плутанини точно не виникне.

Крім того, мобільні оператори додатково пропонують безкоштовну послугу, яка дозволяє дізнатися точний час.

Варто зазначити, що стрілки годинника переводить не лише Україні. Багато країн ЄС у 2024 році продовжать перехід на літній час. Щоб уникнути плутанини, розповідаємо, як відрізнятиметься час України выд інших країн після переведення годинника. Візьмемо за орієнтир 8:00 ранку 27 березня в Україні:

· Польща 7:00

· Словаччина 7:00

· Угорщина 7:00

· Молдова 8:00

· Чехія 7:00

· Румунія 8:00

· Естонія 8:00

· Ірландія 6:00

· Німеччина 7:00

· Іспанія 7:00

· Великобританія 6:00

Раніше "Телеграф" писав, чому в Україні досі переводять час і коли це закінчиться.