Украина переходит на летнее время: где проверить точно ли идут часы после перевода

На выходных страна переходит на летнее время

В последнее воскресенье мартa, в ночь с 30 на 31 марта, в 03:00, Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Поскольку большинство современных гаджетов переводят время автоматически, то большинство украинцев даже не замечают разницы. Однако владельцам аналоговых часов придется перевести их вручную. "Телеграф" рассказывает, где проверить точное время после перевода часов.

Чтобы не запутаться в том, куда стоит переводить стрелки часов, а также, чтобы проверить, перешли ли гаджеты на летнее время (в случае если такая функция отключена в вашем устройстве), можно воспользоваться сервисами, которые показывают точное время.

Например, одним из таковых является Timenow.in.ua, благодаря которому путаницы точно не возникнет.

Кроме того, мобильные операторы дополнительно предлагают бесплатную услугу, которая позволяет узнать точное время.

Стоит отметить, что стрелки часов переводит не только Украине. Многие страны ЕС в 2024 году продолжат переход на летнее время. Во избежание путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов. Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине:

· Польша 7:00

· Словакия 7:00

· Венгрия 7:00

· Молдова 8:00

· Чехия 7:00

· Румыния 8:00

· Эстония 8:00

· Ирландия 6:00

· Германия 7:00

· Испания 7:00

· Великобритания 6:00

Ранее "Телеграф" писал, почему в Украине до сих пор переводят время и когда это закончится.