"Були вагомі причини": Сирський вперше висловився щодо відставки Залужного

Сирський побажав Залужному "успіху на новій і дуже відповідальній посаді".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прокоментував відставку генерала Валерія Залужного. Він вважає, що Президент України Володимир Зеленський мав вагомі причини для прийняття такого рішення.

Особливо, якщо воно було прийнято під час активної фази війни. Таку думку діючий головнокомандувач ЗСУ висловив в інтерв'ю "Укрінформу".

"У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі.", — сказав Сирський.

Головнокомандувач додав, що працював з Валерієм Залужним "як одна команда" з початку російського повномасштабного вторгнення та навіть раніше. Він побажав Залужному "успіху на новій і дуже відповідальній посаді".

Сирський також розповів, що військове керівництво наразі відпрацьовує алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. Мова йде про детальне, ретельне планування дій з урахуванням потреб фронту.

"Власне, від чіткої роботи цієї вертикалі, яка охоплює планування та забезпечення бойових дій, від своєчасного постачання новітньої зброї та боєприпасів від наших західних партнерів, залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей. Про це варто пам’ятати командирам всіх рівні, та й нашим союзникам на Заході ми постійно про це нагадуємо.", — пояснив головком.

Напикінці січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте спочатку речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовували чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

3 лютого видання The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писало, що ніби уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Президент Зеленський все ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Володимир Зеленський 7 березня погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.