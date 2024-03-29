Сырский ответил, нужно ли ВСУ еще 500 тысяч человек

В ходе аудита цифры были пересмотрены

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, недавно анонсировавший переформатирование армии, ответил на вопрос о мобилизации 500 тысяч человек. После аудита эта цифра была значительно уменьшена, к тому же она включает еще и добровольцев.

Военное руководство ожидает, что в армии будет достаточно людей, способных защищать Украину. Об этом главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу".

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Сырский о 500 тысячах людей для ВСУ

"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — сказал Сырский.

Главнокомандующий обратил внимание на истощение военных при боевых действиях. Те люди, которые начали защиту страны еще во время полномасштабного вторжения, нуждаются в восстановлении.

"Надо учитывать, что люди ― не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий. Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110-тая бригада была привлечена на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения, им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость.

Сейчас мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", ― сказал Сырский.

Крайностей не будет

Главнокомандующий отметил, что необходимо воздерживаться от крайностей, поскольку есть личный состав, обеспечивающий боевые части. Это важная работа и серьезный вклад в эффективность действий на фронте.

"Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. Это не менее важная часть работы", ― сказал Сырский.

Война с Россией является войной на истощение. Поэтому важное значение имеет логистика, ее эффективность не стоит недооценивать.

"Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, — это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и о многом другом. Эти люди вносят свой вклад в эффективность боевых действий", ― сказал Сырский.

Граждане не попадают сразу на фронт

Все мобилизованные проходят обучение. Только после этого они могут быть направлены на доукомплектование воинских частей, объясняет главнокомандующий ВСУ.

"Хочу, в частности, подчеркнуть: те граждане, которые приходят в армию по мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные военные части и центры. Количество людей, проходящих такое обучение, на февраль текущего года составило 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления боеспособности", — сказал Сырский.

Напомним, Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного. Эта новость вызвала множество вопросов у украинского общества.

Александр Сырский прокомментировал отставку Залужного впервые в интервью "Укринформу". Он считает, что у Зеленского были веские причины для такого решения.

Полковник британской армии Глен Грант считает, что увольнение Залужного было очевидным. Эксперт по безопасности перечислил два важных нюанса.

Отметим, нардепы продолжают работу над законопроектом о мобилизации. К нему подали более 4000 поправок. Одной из скандальных норм была мобилизация с 18 лет.

Ранее "Телеграф" писал о 6 главных заявлениях Сырского в интервью "Укринформу". Он ответил на главные вопросы, беспокоящие украинцев.