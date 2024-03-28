"Це абсолютно очевидно": полковник британської армії назвав причину звільнення Залужного

Це було політичне рішення президента, та воно мало декілька серйозних підстав

Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ пов’язано з некомпетентними людьми у його команді. Деякі з них керували контрнаступом, хоча не мали достатньо розуміння та умінь.

Далась взнаки також втома Валерія Залужного. Про це полковник британської армії, відомий у світі експерт з питань безпеки Глен Грант розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Було чимало некомпетентних людей у команді Залужного, кого там взагалі не повинно було бути. Той, хто безпосередньо керував контрнаступом, у жодному разі не повинен був цим займатись. Там ні розуміння, ні уміння не було", ― сказав Грант.

Полковник назвав Залужного великим мотиватором, хоча не все було так добре, як хотілося б. Він зазначив, що серед звільнених були хороші офіцери.

"Щодо Залужного, очевидно це було політичне звільнення, а також — через те, що чимало речей відбувались не так добре, як хотілося б. Хоча Залужний — великий мотиватор. Мене хвилює, що серед цих шести десятків звільнених були й дуже, дуже хороші офіцери. Можливо, Залужний був одним із них", — сказав Грант.

Звільнення Залужного може бути також пов’язано з його втомою. Змінювати офіцерів — це нормальна практика у будь-якій країні, зазначив британський полковник.

"Хоча це абсолютно очевидно, що Залужний був страшенно втомлений, і це не дивно. Імовірно, що він у будь-якій іншій країні був би відсторонений — з причини втомленості. Потрібно міняти й освіжати офіцерів. Але чого ніколи не варто робити — це міняти одного на другого, який нічим не кращий за того, кого звільняють", — сказав Грант.

Більше про звільнення Залужного, сценарії припинення війни, війська НАТО в Україні та перспективи ЗСУ на фронті читайте у другій частині ексклюзивного інтерв’ю полковника британської армії для "Телеграфу": "Якщо Франція збереться на війну, інші країни підуть слідом — експерт з питань безпеки Глен Грант".

Раніше вийшла перша частина інтерв’ю. У ній експерт з питань безпеки висловився про розпад РФ, чинного та колишнього президентів України, допомогу від Заходу. Читайте більше у матеріалі під назвою "Через два роки Росія почне "тріскатися" — британський експерт з питань безпеки Глен Грант".