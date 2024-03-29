Оновлена РНБО розпочала роботу: Зеленський озвучив 5 завдань та розповів, чим займеться Данілов

Президент подякував Данілову за плідну роботу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок оновленої роботи Ради національної безпеки та оборони України. Він виділив п’ять аспектів, яких торкнуться зміни.

"Перше – більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам необхідне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — наголосив Зеленський.

Друге, на чому акцентував президент, це продовження виконання всіх нинішніх завдань Ради. Особлива увага, за його словами, приділятиметься санкційній політиці України.

"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів та системність у їх реалізації це те, що потрібно і зараз, і після війни", — зазначив Зеленський.

Четверте, чого торкнеться оновлення — кібербезпека та інформація. Потенціал РНБО у захисті від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері дозволяє Раді робити більше, вважає президент.

"І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – все це, звісно, має бути продовжено. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист суспільства", – резюмував глава держави.

Він також повідомив, чим займатиметься колишній голова РНБО Олексій Данілов. За словами Зеленського, його подальша робота буде пов’язана з дипломатією.

"Олексій М’ячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямі – на напрямі дипломатичному", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Данілова з посади голови РНБО 26 березня. Його посаду обійняв Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки. Данілов не озвучував своїх планів щодо подальшої роботи.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав причину, через яку був звільнений Данілов. За його словами, це була звичайна кадрова ротація. Президент регулярно посилює команду, пояснив він.