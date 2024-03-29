Обновленный СНБО начал работу: Зеленский озвучил 5 задач и рассказал, чем займется Данилов

Президент поблагодарил Данилова за плодотворную работу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале обновленной работы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он выделил пять аспектов, которых коснутся изменения.

"Первое – больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам необходимо усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Второе, на чем сделал акцент президент, это продолжение выполнения всех нынешних задач Совета. Особенное внимание, по его словам, будет уделяться санкционной политике Украины.

"Третье – доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации это то, что нужно и сейчас, и после войны", — отметил Зеленский.

Четвертое, чего коснется обновление — кибербезопасность и информация. Потенциал СНБО в защите от вражеских дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере позволяет делать в этой сфере больше, считает президент.

"И пятое – работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита общества", — резюмировал глава государства.

Он также сообщил, чем будет заниматься бывший глава СНБО, Алексей Данилов. По словам Зеленского, его дальнейшая работа будет связана с дипломатией.

"Алексей Мячеславович продолжает свою работу на другом направлении – на направлении дипломатическом", – сказал президент.

Напомним, Зеленский уволил Данилова с поста главы СНБО 26 марта. Его должность занял Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Данилов не озвучивал своих планов относительно дальнейшей работы.

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал причину, по которой был уволен Данилов. По его словам, это было обычной кадровой ротацией. Президент регулярно усиливает команду, пояснил он.