Зеленський звільнив посла у сусідній країні: нардеп каже, що його замінить Данилов

Офіційного призначення нового посла ще немає

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка. Хто буде його наступником поки невідомо.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави у п’ятницю, 29 березня. Шевченко обіймав посаду посла у Молдові з 18 грудня 2019 року.

"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Молдова", — йдеться в указі.

Марк Шевченко

Слід зазначити, що Шевченко мав досвід роботи з Молдовою, адже у 2003-2007 рр. працював радником з політичних питань посольства України в Молдові. У 2012 та 2014-15 роках він був тимчасовим повіреним у справах України в Канаді.

Нагадаємо, що Україна з квітня 2019 року не мала посла в Молдові. Тодішній президент України Петро Порошенко 25 квітня підписав указ про звільнення Івана Гнатишина з цієї посади посла.

Днями Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря РНБО та призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка. Деякі ЗМІ припустили, що Данилова можуть призначити послом у Норвегії.

Народний депутат України Олексій Гончаренко підтвердив інформацію щодо призначення Данилова послом, але уточнив, що його відправлять до Молдови.

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було призначено послом у Британії.