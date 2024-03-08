Залужний у Британії буде кращим за багатьох дипломатів: політолог назвав причини

Призначення ексголовкома на посаду посла — вельми позитивний крок

Володимир Зеленський 7 березня погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. На думку політолога Максима Ялі таке призначення — вкрай своєчасне.

Про це експерт розповів в коментарі "Телеграфу". Він зазначив, що колишнього головкома ЗСУ добре знають у Лондоні.

"У нас із середини минулого літа відсутній посол у Великій Британії, яка є одним з головних партнерів України. Ця країна надає нам колосальну військову та фінансову допомогу, вона першою підписала з нами договір про співпрацю у сфері безпеки. І було великим упущенням, що так довго не призначався туди наш посол", — наголошує експерт.

Головне про події 8 березня від "Телеграф"

На думку Ялі, Залужний дасть фору будь-якому дипломатові і його призначення на цю посаду — вельми позитивний крок.

"Ексголовком добре відомий у Великій Британії. Також таке ймовірне призначення демонструє, що основна сфера співпраці, яка цікавить Україну – військова. І в цьому плані Залужний як колишній головком дасть фору будь-якому дипломату (з погляду експертизи, знань, розуміння ситуації). Напевно, він уже має зв’язки з Міноборони Великої Британії. Тепер додадуться і з політичним керівництвом. Крім того, Залужний має високий авторитет, зокрема політичний, причому не тільки в Україні. З цим частково пов’язане його призначення на дипломатичну посаду", — вважає Максим Ялі.

Політолог нагадав, що у лютому звільнення Залужного з посади головкому ЗСУ принесло неабиякий розкол в українське суспільство. Чимала частина громадян не підтримала рішення Зеленського, були й такі, хто різко критикував президента. Низка відповідних публікацій була і в іноземних ЗМІ. Дехто стверджував, що саме політичні амбіції Залужного нібито могли бути однією з можливих причин відставки. Рейтинг довіри головкому перевищував рейтинг Зеленського.

"Фактично Залужний був єдиним можливим конкурентом Зеленського на майбутніх президентських виборах. Так що це було також частиною мотивації глави держави призначити ексголовкома послом. Щоб припинити всілякі інсинуації, не давати привід своїм політичним опонентам (перш за все — прихильникам експрезидента Порошенка) розганяти "зраду", — підкреслив Ялі.

Експерт переконаний, що загалом подібні настрої негативно позначалися і на рейтингах Зеленського, і на єдності українського суспільства. Цього не можна допускати в умовах війни з Росією, що триває, підсумував політолог.

Повну версію матеріалу про те, що стоїть за рішенням української влади призначити колишнього головкома Залужного послом у Великій Британії, читайте у статті "Телеграфу": Ексголовком Залужний у ролі посла у Британії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.