Зеленський офіційно повідомив, куди відправить Данілова

За словами президента, Данілов сам попросився на цю посаду

У п'ятницю, 29 березня, стало відомо, що колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова призначено на посаду посла. Зазначається, що він буде представляти Україну у Молові.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку.

"Я погодив його кандидатуру у якості нового посла нашої держави у республіці Молдова", — сказав Зеленський.

Він додав, що сам Данілов повідомив президента про таке бачення своєї роботи на користь України. Голова держави заначив, що Молдова є надзвичайно важливою для нас і з погляду безпекових викликів у регіонах, і зі сторони двосторонньої взаємодії.

Про призначення Данілова на посаду посла у Молдові повідомляли ще вдень 29 березня. Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у четвер, 28 березня, Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Замість нього було призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Сам Олексій Данілов запевнив, що йому не соромно за працю та подякував президенту і команді. Він сказав, що "наша доля і наша місія — "бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей"".

Також у п'ятницю відбулась перша Ставка з новим секретарем РНБО, де говорили про постачання зброї та ракетні атаки на енергосистеми України.

Раніше "Телеграф" писав, про 5 найяскравіших заяв Данілова.