Заступника Єрмака Смирнова звільняють з ОП - джерела

Хвиля звільнень дійшла і до Офісу президента

У п'ятницю, 29 березня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільняє Андрія Смирнова. Він обіймав посаду заступника керівника Офісу президента.

Про це повідомляють джерела "Телеграфу", відповідний документ очікується ввечері в п'ятницю. Зазначимо, Смирнова призначили ще у 2019 році, він був заступником голови ОП ще тоді, коли Офіс очолював Андрій Богдан.

Відомо, що Смирнов має юридичну освіту, адже закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", за спеціальністю "Правознавство".

Вже з 2006 року він почав свою. політичну кар'єру з посади Керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву. Згодом він був заступником Директора департаменту господарського забезпечення СБ України, начальником управління земельних ресурсів м. Запоріжжя.

І вже 10 вересня 2019 року указом Президента України його було призначено Заступником Керівника Офісу Президента України.

Також звільнено заступника керівника ОП Олексія Дніпрова. Відповідного документу ще немає, але факт звільнення також підтверджують джерела "Телеграфу".

Дніпров обіймав відповідну посаду з 2021 року. Його нагороджено почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009 рік) та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2012 рік). Політичну кар'єру він почав з 2003 року з посади головного консультанта Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Відповідний указ з'явився на сайті у четвер, 28 березня.

Наразі депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Данілов може стати послом України у Молдові.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, чому призначив Іващенка головою зовнішньої розвідки.