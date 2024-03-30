В Україну йде справжня весна: у яких містах потеплішає до +23 градусів у вихідні

Погода на вихідних порадує українців

Попри те, що наприкінці березня Київ накрив град зі зливою, в Україну йде справжня весняна погода. У деяких регіонах очікується потепління до +23 градусів.

На порталі meteofor прогноз погоди на вихідні 30-31 березня сприятливий. Але в деяких областях очікуються несуттєві опади.

Погода у Києві

У Києві в суботу, 30 березня, очікується тепла та сонячна погода, але з мінливою хмарністю. Температура повітря коливатиметься від +7 до +19 градусів. Пориви вітру 3-9 м/с.

У неділю, 31 березня, у столиці потеплішає до +22 градусів. Погода обіцяє бути сонячною, опадів не прогнозується. Пориви вітру 4-9 м/с.

Погода в Одесі

На півдні України 30 березня погода буде із мінливою хмарністю, але без опадів. Температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів. Пориви вітру очікуються від 4 до 9 м/с.

У неділю, 31 березня, в Одесі погода буде сонячною, а термометри покажуть від +9 до +12 градусів. Пориви вітру очікуються до 9 м/с.

Погода в Харкові

У Харкові 30 березня зранку могли пройти невеликі дощі, але в решті дня погода буде сонячною. Повітря прогріється від +9 до +17 градусів, пориви вітру 2-9 м/с.

У неділю, 31 березня, буде мінлива хмарність, а термометри покажуть до 22 градусів тепла. Пориви вітру незначні 3-7 м/с.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі 30 березня буде сонячним, проте небо може затягнути хмарами. Температура повітря очікується від +8 до +18 градусів. Пориви вітру 4-7 м/с.

У неділю, 31 березня, потеплішає до +22 градусів, можлива мінлива хмарність. Пориви вітру сягатимуть 8 м/с.

Погода у Львові

На заході країни тепла та сонячна погода, а термометри показують +9+23 градуси. У цьому вітряно — пориви вітру від 2 до 13 м/с.

У неділю, 31 березня, у Львові буде переважно сонячно та тепло – від +12 до +23 градусів. Опадів не прогнозується, пориви вітру сягатимуть 11 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що так тепло в Україні не було останні п’ять років, кажуть синоптики. Кінець березня приємно здивує погодою.