Такого ще не було: в Україні зафіксовані рекордні показники температури та аномальна спека (карта)

Зафіксовані перевищення на 1-6°

Українські синоптики в понеділок,1 квітня, зареєстрували черговий температурний рекорд. Температура повітря вдень в багатьох областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення.

Про це повідомив Укргідрометцентр. Подробиці з’явились на офіційній сторінці у Фейсбуці.

В повідомленні йдеться, що за даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-6°.

Слід зазначити, що наразі в Україні фіксується короткочасне потепління, але скоро різко похолоднішає. Прогноз погоди на квітень 2024 року вказує на вищу середньомісячну температуру від кліматичної. Місяць матиме певні особливості. Це велика кількість гроз, які прогримлять по всій країні. Також прогнозують нічні заморозки. Синоптики кажуть, що опадів у квітні буде менше, ніж у березні. Різниця складе приблизно 20%. У середньому по країні місячна кількість опадів складе від 30 до 52 мм.

Як розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу", на початку квітня надзвичайно тепла погода радуватиме українців у більшості областей. Зниження температури почнеться 4 квітня з західних та північних регіонів. Внаслідок зміни повітряної маси похолодає на 6–8 градусів.

2 квітня також у центрі та на сході України. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °C. Вночі також буде тепло – на Лівобережжі +5…+10 °C, а у західних та південних регіонах +9…+14 °C.

Раніше "Телеграф" повідомив, що синоптики оголосили штормове попередження на значній частині країни 2 квітня. Після пилової бурі Україну накриє шторм.