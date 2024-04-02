Такого еще не было: в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры и аномальная жара (карта)

Зафиксированы превышения на 1-6°

Украинские синоптики в понедельник, 1 апреля, зарегистрировали очередной температурный рекорд. Температура воздуха днем во многих областях снова побила свои предыдущие исторические рекордные значения.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. Подробности появились на официальной странице в Facebook.

В сообщении говорится, что по данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6°.

Следует отметить, что в Украине фиксируется кратковременное потепление, но скоро резко похолодает. Прогноз погоды на апрель 2024 указывает на более высокую среднемесячную температуру от климатической. Месяц будет иметь определенные особенности. Это большое количество гроз, которые прогремят по всей стране. Также прогнозируют ночные заморозки. Синоптики говорят, что осадков в апреле будет меньше, чем в марте. Разница составит примерно 20%. В среднем по стране месячное количество осадков составит от 30 до 52 мм.

Как рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу", в начале апреля чрезвычайно теплая погода будет радовать украинцев в большинстве областей. Снижение температуры начнется 4 апреля с западных и северных регионов. В результате смены воздушной массы похолодает на 6–8 градусов.

2 апреля также в центре и востоке Украины. Здесь столбики термометров поднимутся до +22…+27 °C. Ночью также будет тепло – на Левобережье +5…+10 °C, а в западных и южных регионах +9…+14 °C.

Ранее "Телеграф" сообщил, что синоптики объявили штормовое предупреждение на значительной части страны 2 апреля. После пылевой бури Украину покроет шторм.