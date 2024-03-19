"Водолази шукають...": у справі про вбивство українки у Німеччині нові деталі (фото)

Відчайдушні пошуки мами загиблої все ще продовжуються

Слідчі припускають, що мама вбитої в німецькому місті Хоккенгайм поблизу Штутгарта українки Маргарити Разаз Марина Стеценко, яка зникла безвісти, могла стати жертвою злочину. Водолази шукають її тіло поряд із місцем, де знайшли доньку жінки.

Про це пише BILD, посилаючись на власні джерела. Є припущення, що затримана підозрювана сімейна пара могла зробити це, щоб забрати маленьку дитину Рити.

"Слідчі припускають, що Марини вже немає в живих. Припущення: німець Марко О. (44 роки) та його дружина російського походження Інна (43 роки), які зараз перебувають під вартою, нібито вбили Маргариту та її матір Марину Стеценко, щоб забрати п’ятирічного дитини", — йдеться у матеріалі.

Відпрацьовуючи цю версію, тіло Марини шукають недалеко від того місця, де знайшли Риту.

Фото: Майкл Раффлер, поліція

"З’являється все більше свідчень того, що бабуся Марина Стеценко також стала жертвою жорстокого злочину! Після вбивства молодої українки Маргарити понад тиждень тому в Хоккенхаймі (Баден-Вюртемберг) відчайдушні пошуки зниклої матері загиблої жінки все ще йдуть повним ходом. У понеділок спецкомісія" знову розшукувала жінку із водолазами", — пише BILD.

Фото: Майкл Раффлер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бездиханне тіло 27-річної Маргарити Разаз виявив випадковий перехожий 7 березня 2024 року на річковому пандусі на березі Рейну в Хоккенхаймі. На її тілі були сліди насильницької смерті. Було встановлено, що 5-тижнева дочка Мія та 51-річна мама Марина Стеценко зникли безвісти. Через тиждень дитину вдалося знайти. Вона перебувала у подружжя 44-річного німця та 43-річної уродженки Росії. Німецькі правоохоронці затримали їх.