В США против передачи "Рамштайна" под руководство НАТО - подробности от The Hill

Министры иностранных дел стран Альянса обсудят данное предложение в Брюсселе на этой неделе

В Белом доме раскритиковали идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о передаче под руководство НАТО группы "Рамштайн", координирующую поставки оружия для Украины. В США против такого решения.

Сомнение по этому поводу выразил советник по связям с национальной безопасностью Белого дома Джон Кирби 3 апреля. Подробности сообщает The Hill.

"Она (группа "Рамштайн" — ред.,) больше, чем НАТО. Это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и их объединило американское лидерство… "Рамштайн" на самом деле является результатом американской объединяющей силы и примером того, как президент Байден действительно оживил наше лидерство на мировой арене, чтобы объединить страны для этой цели", — заявил Кирби.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят предложение относительно группы "Рамштайн" в Брюсселе на текущей неделе с целью достижения консенсуса к июльскому саммиту в Вашингтоне, посвященному 75-летию НАТО.

The Hill пишет, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Альянсу изучить возможность возглавить группу "Рамштайн" с планом обеспечения пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до 100 миллиардов долларов. Это рассматривается как попытка защититься от разногласий по поводу помощи Украине в США. В Европе также опасаются, что бывший американский лидер Дональд Трамп может прекратить поддержку Киева и НАТО, если ему удастся победить на выборах.

Напомним, что украинская оборонная контактная группа "Рамштайн" была создана весной 2022 года и находится под контролем Министерства обороны США.

Членами группы являются более 50 стран, а в ее рамках был создан ряд коалиций сил и средств для Украины. Среди них: коалиция воздушных сил, коалиция интегрированной ПВО и ПРО, коалиция артиллерии, коалиция бронетанковой техники и маневренности, коалиция морских способностей, ИТ-коалиция, коалиция разминирования, коалиция дронов.

Ранее "Телеграф" спрашивал у военного аналитика Дмитрия Снегирева, сохранит ли НАТО свою оборонительную способность в случае выхода из Альянса США и как этот шаг повлияет на имидж американцев на континенте.