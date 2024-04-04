Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска: в очереди сотни грузовиков (карта)

Польские фермеры не блокируют руки для других категорий транспорта, кроме грузовых

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов" и не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши. А в сторону Украины пропускается несколько грузовых транспортных средств в час.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко. Он отметил, что пункт пропуска "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением на границе с Польшей для пропуска грузовых транспортных средств.

"В частности, в сутки он может пропускать 1200-1400 грузовиков. Зато в сторону Украины за минувшие сутки проехало только 70 грузовых транспортных средств", — сказал спикер ГНСУ.

По его словам, совокупно очередь на этих трех направлениях достигает чуть-чуть более 400 грузовых транспортных средств. Он также отметил, что есть очереди и в ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини".

Первого ожидает где-то 550 грузовиков по состоянию на утро и около 450 напротив "Шегини". Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют руки для других категорий транспорта, кроме грузовых.

Ранее "Телеграф" писал, сколько Украина потеряла денег в марте из-за польской блокады границы. Речь идет о потере 6,5 млрд. гривен. Но сколько Украина потеряет в апреле спрогнозировать пока сложно.