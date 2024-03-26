Мільйонний хабар для мера Сум: у справі стався важливий поворот

Фігурантам справи загрожує від 5 до 10 років в'язниці

Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно міського голови Сум Олександра Лисенка. Його та директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі 2,13 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. Як встановило слідство, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

2 жовтня 2023 року після передачі останнього траншу у сумі 1,4 млн грн посадовців затримали "на гарячому". Наступного дня НАБУ і САП їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року суд ухвалив рішення щодо утримання Лисенка під вартою до 2 грудня з альтернативою внесення застави. Згодом він вийшов під заставу розміром 3 мільйони гривень. Сам мер заявляє, що хабаря не отримував.