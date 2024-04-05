Жена главного киберразведчика СБУ во время войны купила квартиру за 20 миллионов, а мать – еще две: СМИ выяснили детали

Журналисты оценили рыночную стоимость недвижимости

Родственники главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеют недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. В частности, его жена Юлия уже во время полномасштабного вторжения стала владелицей квартиры в доме премиум-класса в Печерском районе столицы.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слидства.Инфо". Отмечается, что Юлия Витюк приобрела квартиру на 195 квадратных метров в декабре 2023 года.

Журналисты подсчитали, что за ее квартиру без ремонта нужно было оплатить 585 тысяч долларов. Или 21,5 миллиона гривен по курсу на момент покупки.

Ильия Витюк с женой

В декларации Витюка указано, что эта квартира приобретена за 12 миллионов 800 тысяч гривен. То есть указанная в декларации цена почти вдвое меньше рыночной. Не разглашая, о ком именно идет речь, журналисты спросили у эксперта, какие последствия может иметь занижение стоимости имущества должностными лицами.

"Если стоимость, по которой было приобретено фактически жилье, отличается от указанной в декларации (т.е. лицо недостоверно задекларировало стоимость своих активов), то это может быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности по части второй статьи о недостоверном декларировании. Это большой размер сведений, отличающихся от достоверных, и в таком случае ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет", — рассказал юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук.

В распоряжении журналистов есть декларации Ильи Витюка, которую он опубликовал в марте, однако, в день публикации расследования, она исчезла с сайта НАПК. В 2021 году его годовая зарплата составляла чуть более 700 тысяч гривен. Тогда чиновник работал руководителем одного из управлений в том же департаменте. Заработок жены Илья Витюк в документе не указывает. Пост руководителя департамента он получил в ноябре того же года.

За 6 суток до полномасштабного вторжения Юлия Витюк зарегистрировала ФЛП. И за неполный 2022 год смогла заработать почти 9,5 млн грн. 2023 был еще более успешным для новоиспеченной предпринимательницы — более 13 миллионов гривен заработка. То есть ее ежемесячная прибыль составляет более миллиона гривен.

Издание отмечает, что главный вид деятельности ФЛП супруги топового работника СБУ — сфера права. Впрочем, никакой информации ни о ее клиентах, ни о том, какие именно услуги предоставляет Юлия, в открытом доступе нет.

Журналисты позвонили Юлии Витюк, чтобы узнать род занятия ее бизнеса, который позволил женщине приобрести элитную недвижимость в центре Киева. Женщина отказалась обсуждать эту тему.

Также издание пишет, что мать Ильи Витюка – Наталья – в отличие от жены бизнесом не занимается, а работает врачом. Впрочем, кроме недвижимости в Тернополе и Броварах, женщина имеет квадратные метры и в столичных жилых комплексах.

Первая квартира находится прямо на Днепровской набережной. Из окон этого дома открывается вид на раскидистые берега Днепра. Двухкомнатную квартиру, площадью 85 квадратов в ЖК на левом берегу Киева, Наталья Витюк приобрела в 2013 году. Сейчас стоимость подобной на рынке — 177 тысяч долларов. Именно здесь, согласно декларациям чиновника СБУ, жил Витюк с семьей в 2021-м и 2022-м.

Также у матери Витюка есть жилье в уютном парковом комплексе почти в центре Киева. Полсотни квадратов в этом ЖК могут обойтись в 100 тысяч долларов. Общая стоимость только киевских квартир матери почти треть миллиона долларов. Или свыше 4 миллионов гривен, если считать по курсу на момент приобретения.

Журналист издания позвонил матери должностного лица СБУ, чтобы спросить о приобретенной недвижимости. Однако она ответила, что "не может обсуждать подобные вещи".

Сам Илья Витюк на связь с редакцией "Слидства.Инфо" не вышел. Поэтому журналисты направили официальный запрос в Службу безопасности Украины с перечнем подробных вопросов относительно имущественного положения чиновника.

"Жена И. Витюка является частным предпринимателем, чьи доходы и накопления позволили приобрести соответствующий объект недвижимости. В то же время его мать — известный специалист в области медицины, занимавшая должности, как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Эти доходы и собственные сбережения позволили ей инвестировать в собственную недвижимость", — говорится в ответе на запрос.

Вопрос журналиста о том, каким же бизнесом занимается жена чиновника, а также, как ей удалось приобрести квартиру в ЖК премиум-класса по цене почти вдвое меньше рыночной в СБУ проигнорировали. Равно как и вопрос о стоимости квартир матери главного киберразведчика.

Напомним, ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров, который в январе привлек внимание журналистов-расследователей из-за закупки продуктов для своих студентов по завышенным ценам, стал владельцем квартиры в элитной столичной новостройке. Правда, задекларированных средств на нее не хватило бы.