Півсотні нардепів мають підозри у криміналі: які партії найбільше "відзначились"

Народні обранці не мають імунітету та зможуть бути притягнені до відповідальності

Вже 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у вчинені кримінальних злочинів від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У перелік не увійшли нардепи, проти яких відкрили провадження Служба безпеки України (СБУ), Офіс генпрокурора та інші правоохоронні органи.

Кількість народних депутатів та імена тих, кого підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів, не розголошуються згідно з законодавством. Проте учасники Руху "Чесно" ідентифікували деяких з них, про що повідомляється на їхньому порталі.

Дослідження проводилось завдяки інформації у відкритих джерелах. Вдалось ідентифікували 42 народних обранців з 54.

"Чесно" встановили, що найбільше підозр отримали нардепи від "Слуги народу" та забороненої партії ОПЗЖ. Майже усі фракції, окрім "Голосу", мають у складі мінімум одного члена, пов’язаного з криміналом.

Найчастіше підозри отримували через вчинення таких злочинів:

недостовірне декларування;

хабарництво;

державна зрада.

"Чесно" повідомляє, що підозри за корупційні злочини отримали 25 нардепів. Більшість з них є членами "Слуги народу". У недостовірному декларуванні підозрюють 13 народних обранців. Іншим висунули підозри у зловживанні впливом, службовому підробленні, пропозиції чи прийнятті хабаря.

Інфографіка Руху "Чесно"

Підозри у злочинах проти нацбезпеки отримали 12 депутатів IX скликання. Йдеться про колабораціонізм, державну зраду та посягання на територіальну цілісність України. Найбільше таких підозр отримали представники забороненої партії ОПЗЖ.

Інфографіка Руху "Чесно"

Більшість нардепів IX скликання, яких підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, вже позбавленні мандатів. Проте досі народними депутатами є Олександр Дубінський (екс-"слуга"), Олександр Пономарьов (ОПЗЖ), Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) та лідер фракції "Європейська Солідарність", колишній президент України Петро Порошенко.

"Чесно" повідомляє, що є лише 11 судових вироків. Більшість нардепів змогли уникнути відповідальності перед законом завдяки каяттю чи тому, що сплили строки давності.

Зазначимо, що майже усі чинні нардепи, яких підозрюють у злочинах проти нацбезпеки, не подали електронні декларації про майновий стан та доходи за 2023 рік. Винятком є Петро Порошенко. Взагалі у відкритому реєстрі НАЗК немає декларацій 11 нардепів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Нестор Шуфрич отримав нову підозру. Правоохоронцям вдалось довести його причетність до схеми фінансування російських окупаційних угрупувань на території окупованого Криму.