Головний кіберрозвідник Вітюк пояснив Телеграфу, як його дружина купила квартиру вдвічі нижче ринкової вартості

Він пообіцяв найближчим часом надати всі необхідні документи

Очільник Департаменту кібезбезпеки СБУ Ілля Вітюк вважає, що розслідування журналістів про дорогі квартири його дружини та матері є організованою атакою.

Про це він сказав ексклюзивно в коментарі "Телеграф".

"Я попереджав про таку можливу атаку. Насправді моя декларація подана. Моєї дружини декларація відповідно до всіх податкових органів подана, відповідно до всього законодавства. Нічого цього не приховувалося", — сказав Вітюк.

На пояснення, як його дружині вдалося купити квартиру в елітному ЖК у 195 квадратних метрів у грудні 2023 року за майже 13 мільйона грн, коли ринкова вартість становила 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі, головний кіберрозвідник сказав, що вказана вартість у декларації "це ринкова вартість, є відповідна оцінка".

Вітюк пообіцяв, що найближчим часом він надасть усі необхідні докази та документи.

Нагадаємо, журналісти "Слідства. Інфо" провели розслідування щодо очільника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Виявилось, що його рідня володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, його дружина Юлія вже під час повномасштабного вторгнення стала власницею квартири в будинку преміумкласу у Печерському районі столиці. Зазначається, що Юлія Вітюк придбала квартиру на 195 квадратних метрів у грудні 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що одеський чиновник здав НАБУ двох скандальних мультимільйонерів.