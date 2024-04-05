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Главный киберразведчик Витюк объяснил Телеграфу, как его жена купила квартиру вдвое ниже рыночной стоимости

Автор
Марина Шашкова Марина Шашкова
Дата публикации
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Автор
Илья Витюк Новость обновлена 05 апреля 2024, 15:49
Илья Витюк. Фото Коллаж "Телеграф"

Он пообещал в ближайшее время предоставить все необходимые документы

Глава Департамента кибезопасности СБУ Илья Витюк считает, что расследование журналистов о дорогих квартирах его жены и матери является организованной атакой.

Об этом он сказал эксклюзивно в комментарии "Телеграфу".

"Я предупреждал о такой возможной атаке. На самом деле моя декларация подана. Моей жены декларация в соответствии со всеми налоговыми органами подана, согласно всему законодательству. Ничего этого не скрывалось", — сказал Витюк.

Объясняя, как его жене удалось купить квартиру в элитном ЖК в 195 квадратных метров в декабре 2023 года почти за 13 миллиона грн, когда рыночная стоимость составляла 21,5 миллиона гривен по курсу на момент покупки, главный киберразведчик сказал, что указанная стоимость в декларации "это рыночная стоимость, есть соответствующая оценка".

Витюк пообещал, что в ближайшее время он предоставит все необходимые доказательства и документы.

Напомним, журналисты "Следствия. Инфо" провели расследование в отношении главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Оказалось, что его родня владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. В частности, его жена Юлия уже во время полномасштабного вторжения стала владелицей квартиры в доме премиумкласса в Печерском районе столицы. Отмечается, что Юлия Витюк приобрела квартиру на 195 квадратных метров в декабре 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что одесский чиновник сдал НАБУ двух скандальных мультимиллионеров.

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#СБУ #Деньги #Илля Витюк