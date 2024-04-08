Навіть велосипед дорожчий: дружина головного патрульного Львівщини купила Toyota Prius за копійки

На сайтах продажу автомобілів, Toyota Prius з пробігом того ж року випуску, продається приблизно за 20 тисяч доларів

Дружина начальника управління патрульної поліції Львівської області Андрія Крутня у 2023 році придбала авто Toyota Prius (2018 року випуску) всього за 5 тисяч гривень. Така інформація міститься у його декларації про доходи за минулий рік.

Згідно з декларацією, у 2023 році він отримав 647 тисяч грн зарплати в поліції, пише zaxid.net. Його дружина Олександра вказала 1,2 тисяч гривень зарплати від ТОВ "Дентамед 2000".

Власної нерухомості сім’я не має, але Андрій Крутень може користуватися батьківським будинком у Рівному (87 м2), а також подружжя може користуватися ще одним будинком у цьому місті (73,5 м2). Квартиру у Львові пара орендує. Зазначається, що у декларації за 2022 рік вказувалася наявність у Олександри Крутень власної квартири у Рівному (44 м2), але у документі 2023 року цього майна чи доходу від його продажу не зазначено.

Також дружина начальника управління патрульної поліції Львівської області має два автомобілі. Йдеться про Audi A6 (2013 року випуску), яку вона придбала у 2022 році за 130 тис. грн, та Toyota Prius (2018 року випуску), вартістю всього 5000 грн. Друге авто придбано жінкою у 2023 році. При цьому, на сайтах продажу автомобілів, Toyota Prius з пробігом того ж року випуску, продається приблизно за 20 тисяч доларів.

Андрію Крутню 32 роки, він народився у Рівному та має юридичну освіту. З 2013 по 2015 рік служив у ЗСУ, а з 2016 року розпочав роботу у патрульній поліції. Починав з посади рядового, потім був командиром роти, пізніше — заступником начальника управління патрульної поліції на Рівненщині. З червня 2019 року був призначений начальником управління патрульної поліції у Волинській області. У січні 2023 року Крутень став головним патрульним у Львівській області.

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