Даже велосипед дороже: жена главного патрульного Львовщины купила Toyota Prius за копейки

На сайтах продажи автомобилей, подержанный Toyota Prius того же года выпуска продается примерно за 20 тысяч долларов

Жена начальника управления патрульной полиции Львовской области Андрея Крутня в 2023 году приобрела авто Toyota Prius (2018 выпуска) всего за 5 тысяч гривен. Такая информация содержится в его декларации о доходах за прошлый год.

Согласно декларации, в 2023 году он получил 647 тысяч грн зарплаты в полиции, пишет zaxid.net. Его жена Александра указала 1,2 тысячи гривен зарплаты от ООО "Дентамед 2000".

Собственной недвижимости семья не имеет, но Андрей Крутень может пользоваться родительским домом в Ровно (87 м2) а также супруги могут пользоваться еще одним домом в этом городе (73,5 м2). Квартиру во Львове пара арендует. Отмечается, что в декларации за 2022 указывалось наличие у Александры Крутень собственной квартиры в Ровно (44 м2), но в документе 2023 года этого имущества или дохода от его продажи не указано.

Также супруга начальника управления патрульной полиции Львовской области имеет два автомобиля. Речь о Audi A6 (2013 года выпуска), которое она приобрела в 2022 году за 130 тыс. грн, и Toyota Prius (2018 года выпуска), стоимостью всего 5000 грн. Второе авто приобретено женщиной в 2023 году. При этом, на сайтах продажи автомобилей, подержанный Toyota Prius того же года выпуска продается примерно за 20 тысяч долларов.

Андрею Крутню 32 года, он родился в Ровно и имеет юридическое образование. С 2013 по 2015 год служил в ВСУ, а с 2016 года начал работу в патрульной полиции. Начинал с должности рядового, потом был командиром роты, позднее — заместителем начальника управления патрульной полиции в Ровенской области. С июня 2019 года был назначен начальником управления патрульной полиции в Волынской области. В январе 2023 года Крутень стал главным патрульным Львовской области.

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