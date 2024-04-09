"Це відверто блокують": Геращенко розповіла, через кого завис закон про заборону УПЦ МП

Треб всього кілька пленарних днів на розгляд і голосування

Питання законопроєкту №8371, спрямованого на заборону УПЦ МП, й досі не вирішено, адже після торішнього прийняття у першому читанні, до другого так і не перейшли. Це пов'язано не тільки з великою кількістю правок від політичної партії "ОПЗЖ", а й з тим, що серед монобільшості можуть бути прихильники Московської церкви.

Про це "Телеграфу" розповіла народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. За її словами, "треба негайно "заходити" в друге читання і йти по цих поправках".

"І, таким чином, протягом кількох пленарних днів ми б розглянули і проголосували за цей законопроєкт. Чому його не виносять у сесійну залу? Це загадка",- каже депутатка.

За її словами, монобільшість неодноразово зверталась до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, проте це питання відверто блокують. Геращенко каже, що, на думку депутатів, заборона УПЦ МП може вплинути на позицію республіканців, які багато уваги приділяють консервативним цінностям. І це попри те, що Росія продовжує запускати інформацію по всьому світу, ніби в Україні є гоніння на вірян.

"То, може, ми маємо просто делегувати в США українських священнослужителів, пасторів, в тому числі, з територій, які були окуповані, щоб вони розповіли про звірства росіян, які ті чинили? Я б зробила так", — підсумовує нардепка.

Геращенко вважає, що треба не блокувати закон, а організувати фахову інформаційну кампанію. Треба пояснити, які загрози для національної безпеки України створює наявність ФСБшної філії в рясах (тобто УПЦ МП) і що єдиною загрозою для вірян і церкви є країна-окупант, яка руйнує храми, вбиває священників і прихожан.

Що ж насправді гальмує розгляд: влада, яка дивиться на позицію США, чи те, що серед монобільшості є прихильники Московської церкви, депутатка зазначила: "Стефанчук дійсно робить кроки, щоб цей законопроєкт винести на порядок денний, але серйозної підтримки серед самих "слуг" немає. Думаю, що в "Слузі народу" і в їх сателітів з ОПЗЖ є серйозне лобі УПЦ".

Більше про блокування кордонів для депутатів, про новий законопроєкт щодо мобілізації читайте у матеріалі "Телеграфу": Банкова мріє, щоб нас не було в Раді, — Ірина Геращенко про мобілізацію, ФСБ в рясах, та симпатії Стефанчука до чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, що захисник УПЦ МП у США зібрав звіт про "напади на священиків".