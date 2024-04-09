"Это откровенно блокируют": Геращенко рассказала, из-за кого завис закон о запрете УПЦ МП

Нужно всего несколько пленарных дней на рассмотрение и голосование

Вопрос законопроекта №8371, направленного на запрет УПЦ МП, до сих пор не решен, ведь после прошлогоднего принятия в первом чтении, ко второму так и не перешли. Это связано не только с большим количеством правок от политической партии "ОПЗЖ", но и с тем, что среди монобольшинства могут быть приверженцы Московской церкви.

Об этом "Телеграфу" рассказала народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, "надо немедленно "входить" во второе чтение и идти по этим поправкам".

"И, таким образом, в течение нескольких пленарных дней мы рассмотрели бы и проголосовали за этот законопроект. Почему его не выносят в сессионный зал? Это загадка",- говорит депутат.

По ее словам, монобольшинство неоднократно обращалось к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, однако этот вопрос откровенно блокируют. Геращенко говорит, что, по мнению депутатов, запрет УПЦ МП может повлиять на позицию республиканцев, много внимания уделяющих консервативным ценностям. И это, несмотря на то, что Россия продолжает запускать информацию по всему миру, будто в Украине есть гонения на верующих.

"Так, может, мы должны просто делегировать в США украинских священнослужителей, пасторов, в том числе, с оккупированных территорий, чтобы они рассказали о зверствах россиян, которые те совершали? Я бы поступила так", — заключает нардепка.

Геращенко считает, что нужно не блокировать закон, а организовать профессиональную информационную кампанию. Следует объяснить, какие угрозы для национальной безопасности Украины создает наличие ФСБшного филиала в рясах (т.е. УПЦ МП) и что единственной угрозой для верующих и церкви является страна-оккупант, которая разрушает храмы, убивает священников и прихожан.

Что же на самом деле тормозит рассмотрение: власть, которая смотрит на позицию США, или то, что среди монобольшинства есть сторонники Московской церкви, депутат отметила: "Стефанчук действительно делает шаги, чтобы этот законопроект вынести на повестку дня, но серьезной поддержки среди самих "слуг" нет. Думаю, что в "Слуге народа" и у их сателлитов из ОПЗЖ есть серьезное лобби УПЦ".

Больше о блокировании границ для депутатов, о новом законопроекте по мобилизации читайте в материале "Телеграфа": Банковая мечтает, чтобы нас не было в Раде, — Ирина Геращенко о мобилизации, ФСБ в рясах и симпатии Стефанчука к мужчинам.

Ранее "Телеграф" писал, что защитник УПЦ МП в США собрал отчет о "нападениях на священников".