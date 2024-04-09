І Байден у справі? У Путіна звинуватили український нафтогазовий холдинг у фінансуванні теракту у "Крокусі"

Було порушено кримінальну справу

У Слідчому комітеті РФ звинуватили український нафтогазовий холдинг у фінансуванні тероризму на території Росії протягом останніх кількох років, зокрема, і теракту в "Крокус Сіті Холлі". Йдеться про компанію "Бурисма Холдінгс", яка діє на території України.

Про це було повідомлено у Telegram-каналі Слідчого комітету РФ. Перевірку було проведено після звернення депутатів Держдуми.

"У Головному слідчому управлінні СК Росії проведено перевірку щодо звернення групи депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації та інших осіб про фінансування терористичної діяльності вищими посадовими особами США та країн НАТО. За її результатами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 205.1 КК РФ (фінансування тероризму)", — йдеться у повідомленні.

Також у заяві зазначено, що кошти, що надходили через комерційні організації, зокрема, нафтогазову компанію "Бурисма Холдінгс", нібито були використані для терористичних актів на території РФ та за її межами "з метою усунення відомих політичних та громадських діячів та заподіяння економічної шкоди ".

"Наслідком у взаємодії з іншими спецслужбами та фінансовою розвідкою перевіряються джерела надходження та подальший рух коштів у розмірі кількох мільйонів доларів США, причетність конкретних осіб з числа співробітників органів влади, громадських та комерційних організацій країн Заходу", — зазначили у СК.

Водночас слідчим та оперативним шляхом нібито відпрацьовуються зв’язки виконавців терористичних актів з іноземними кураторами, організаторами та спонсорами.

Burisma та син Джо Байдена

Варто згадати, що в період з 2014 по 2019 до ради директорів компанії входив Хантер Байден, син нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Восени 2019 року Хантер вирішив залишити свою посаду. Як зазначав адвокат, син Байдена не отримав жодного прибутку під час перебування у раді директорів компанії BHR. Також він сказав, що Хантер не працюватиме в жодній іноземній компанії й не входитиме до правління іноземних компаній, якщо його батька буде обрано президентом.

За даними деяких ЗМІ, у 2020 році федеральна прокуратура американського штату Делавер розпочала розслідування щодо податкових платежів Хантера. За інформацією, отриманою CNN від двох осіб, знайомих із розслідуванням справи, слідчі тоді вивчали багато фінансових аспектів: наприклад, чи не порушували Хантер Байден та його компаньйони закони про податки та відмивання грошей, коли вели бізнес в інших країнах — переважно в Китаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія вимагає від України заарештувати голову СБУ Василя Малюка нібито "за тероризм".