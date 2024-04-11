Рада ухвалила важливий для бізнесу закон: "слуги народу" публічно дали обіцянку

264 нардепи підтримали документ

У четвер, 11 березня, на засіданні Верховна Рада (ВР) підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). 264 нардепи підтримали документ.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк. За його словами, законопроєкт буде доопрацюватись за вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), G7 та бізнесу.

"Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обов'язкова переєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7", — написав Железняк.

Він також додав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно взяв зобов'язання допрацювання законопроєкту №10439. Адже бізнес-асоціації зазначили, що він досі потребує цього.

В оновленому урядовому законопроєкті, на вимогу бізнес-спільноти має бути враховано низку пропозицій, зокрема щодо:

обрання претендентів на посаду керівника БЕБ комісією, з переважним голосом міжнародних експертів;

негайної переатестації усіх працівників Бюро економічної безпеки;

аудиту (незалежної оцінки) через один рік та три роки після призначення нового керівника.

Нагадаємо, напочатку року Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення його роботи. Цей закон є частиною зобов’язань української влади у рамках програми з МВФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада ухвалила закон про мобілізацію. Вже відомо, що зміниться для військовозобов’язаних.